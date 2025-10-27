Selskapskatalog
AlphaSense
AlphaSense Salg Lønninger

Salg-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos AlphaSense utgjør totalt £65.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£45.4K
Nivå
-
Grunnlønn
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos AlphaSense?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos AlphaSense in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £107,654. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaSense for Salg rollen in United Kingdom er £45,377.

Andre ressurser