  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • New York City Area

AlphaSense Produktleder Lønninger i New York City Area

Produktleder-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos AlphaSense utgjør totalt $170K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$170K
Nivå
Product Manager
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos AlphaSense?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Produktleder sa AlphaSense in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $215,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Produktleder role in New York City Area ay $170,000.

Andre ressurser