Produktleder-mediankompensasjonspakken in United States hos AlphaSense utgjør totalt $175K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$175K
Nivå
Product Manager
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos AlphaSense?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos AlphaSense in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $215,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaSense for Produktleder rollen in United States er $170,000.

Andre ressurser