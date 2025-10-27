Selskapskatalog
AlphaSense
AlphaSense Markedsføring Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in United States hos AlphaSense varierer fra $116K til $168K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$133K - $151K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$116K$133K$151K$168K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos AlphaSense in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $168,479. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaSense for Markedsføring rollen in United States er $115,651.

