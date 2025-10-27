Selskapskatalog
AlphaSense
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker lønninger

AlphaSense Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in India hos AlphaSense varierer fra ₹582K til ₹815K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹630K - ₹733K
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹582K₹630K₹733K₹815K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Finansanalytiker innrapporteringers hos AlphaSense for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Finansanalytiker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos AlphaSense in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹814,716. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaSense for Finansanalytiker rollen in India er ₹581,940.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for AlphaSense

Relaterte selskaper

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser