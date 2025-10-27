Selskapskatalog
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Finansanalytiker Lønninger

Finansanalytiker-mediankompensasjonspakken in India hos AlphaGrep Securities utgjør totalt ₹10.95M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaGrep Securitiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹10.95M
Nivå
2
Grunnlønn
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos AlphaGrep Securities?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos AlphaGrep Securities in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹14,083,301. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaGrep Securities for Finansanalytiker rollen in India er ₹6,319,544.

