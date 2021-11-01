Selskapskatalog
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Lønninger

AlphaGrep Securitiess lønn varierer fra $23,256 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $126,120 for en Finansanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos AlphaGrep Securities. Sist oppdatert: 11/13/2025

Programvareingeniør
Median $83.7K
Datavitenskaper
Median $108K
Finansanalytiker
Median $126K

Rekrutterer
$23.3K
Programvareutviklingsleder
$97.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos AlphaGrep Securities er Finansanalytiker med en årlig totalkompensasjon på $126,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaGrep Securities er $97,160.

