Allstate Programvareutvikler Lønninger i Pune Metropolitan Region

Programvareutvikler-kompensasjon in Pune Metropolitan Region hos Allstate utgjør totalt ₹2.19M per year for B2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Pune Metropolitan Region utgjør totalt ₹3.11M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Allstates totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
A1
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Allstate?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Allstate in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,358,081. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Programvareutvikler role in Pune Metropolitan Region is ₹3,114,777.

