Allstate
Allstate Programvareutvikler Lønninger i India

Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Allstate varierer fra ₹984K per year for B1 til ₹2.33M per year for B2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.58M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Allstates totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
A1
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Allstate?

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Allstate in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,554,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Allstate for Programvareutvikler rollen in India er ₹1,578,722.

