Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Allstate varierer fra ₹984K per year for B1 til ₹2.33M per year for B2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.58M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Allstates totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
