Selskapskatalog
Alloy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Alloy Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Alloy utgjør totalt $170K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alloys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$170K
Nivå
L2
Grunnlønn
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Alloy?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Alloy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

10 years post-termination exercise window.



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Alloy in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $225,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alloy for Programvareutvikler rollen in United States er $168,009.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Alloy

Relaterte selskaper

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser