Alloy Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in United States hos Alloy varierer fra $197K til $286K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alloys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$223K - $259K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$197K$223K$259K$286K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Alloy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

10 years post-termination exercise window.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Alloy in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $285,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alloy for Salg rollen in United States er $196,800.

