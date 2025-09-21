Selskapskatalog
Allianz
Allianz Prosjektleder Lønninger

Prosjektleder-mediankompensasjonspakken in Germany hos Allianz utgjør totalt €69.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Allianzs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
Allianz
Project Manager
hidden
Totalt per år
€69.7K
Nivå
hidden
Grunnlønn
€69.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Allianz?

€142K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Prosjektleder at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €91,822. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Prosjektleder role in Germany is €69,721.

Andre ressurser