Allen Institute for AI Lønninger

Allen Institute for AIs lønn varierer fra $111,976 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $382,080 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Allen Institute for AI. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $213K
Bedriftsutvikling
$382K
Datavitenskaper
$190K

Personalavdeling
$112K
Produktdesigner
$132K
Salg
$184K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Allen Institute for AI er Bedriftsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $382,080. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Allen Institute for AI er $186,898.

Andre ressurser