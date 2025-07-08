ALLEN Career Institute Lønninger

Selskapskatalog
ALLEN Career Institutes lønn varierer fra $20,997 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $83,681 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ALLEN Career Institute. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $21K
Produktdesigner
$83.7K
Produktleder
$55.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ALLEN Career Institute er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $83,681. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ALLEN Career Institute er $55,215.

