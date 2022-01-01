AlixPartners Lønninger

Selskapsoversikt
AlixPartnerss lønnsområde varierer fra $84,619 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $435,750 for Ledelseskonsulent i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AlixPartners. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Ledelseskonsulent
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Forretningsanalytiker
$432K
Forretningsutvikling
$413K

Dataanalytiker
$101K
Finansanalytiker
$84.6K
Personal
$199K
Prosjektleder
$176K
Programvareingeniør
$191K
Teknisk programsjef
$221K
FAQ

The highest paying role reported at AlixPartners is Ledelseskonsulent at the Director level with a yearly total compensation of $435,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlixPartners is $210,050.

