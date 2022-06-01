Selskapsoversikt
Aledade
Aledade Lønninger

Aledades lønnsområde varierer fra $96,900 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $250,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aledade. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Programvareingeniørsjef
Median $250K
Produktsjef
Median $160K

Administrativ assistent
$101K
Forretningsanalytiker
$99.5K
Dataanalytiker
$96.9K
Juridisk
$139K
Produktdesigner
$158K
Rekrutterer
$128K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Aledade er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Andre ressurser