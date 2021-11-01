Selskapsoversikt
Alchemy
Alchemy Lønninger

Alchemys lønnsområde varierer fra $130,650 i total kompensasjon årlig for Ledelseskonsulent i nedre ende til $263,675 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Alchemy. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $240K
Ledelseskonsulent
$131K
Produktsjef
$263K

Rekrutterer
$179K
Programvareingeniørsjef
$264K
UX-forsker
$149K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Alchemy er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $263,675. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Alchemy er $209,550.

Andre ressurser