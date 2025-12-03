Selskapskatalog
AlayaCare
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Informasjonsteknolog (IT)

  • Alle Informasjonsteknolog (IT) lønninger

AlayaCare Informasjonsteknolog (IT) Lønninger

Den gjennomsnittlige Informasjonsteknolog (IT) totalkompensasjonen hos AlayaCare varierer fra CA$79.4K til CA$113K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlayaCares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$65.8K - $77K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Informasjonsteknolog (IT) innrapporteringers hos AlayaCare for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos AlayaCare?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Informasjonsteknolog (IT) tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Informasjonsteknolog (IT) hos AlayaCare ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$113,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlayaCare for Informasjonsteknolog (IT) rollen er CA$79,442.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for AlayaCare

Relaterte selskaper

  • Stripe
  • Pinterest
  • Flipkart
  • SoFi
  • Facebook
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alayacare/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.