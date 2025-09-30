Selskapskatalog
Akveo
Akveo Programvareutvikler Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area hos Akveo utgjør totalt PLN 225K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Akveos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 225K
Nivå
L2
Grunnlønn
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Akveo?

PLN 600K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Akveo in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 266,328. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Akveo for Programvareutvikler rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 225,000.

Andre ressurser