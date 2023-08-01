Selskapsoversikt
Akveo
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Akveo Lønninger

Akveos lønnsområde varierer fra $38,925 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $84,420 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akveo. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Produktdesignsjef
$58.4K
Rekrutterer
$38.9K
Programvareingeniør
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Løsningsarkitekt
$84.4K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Akveo er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $84,420. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Akveo er $59,364.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Akveo

Relaterte selskaper

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser