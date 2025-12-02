Selskapskatalog
Akvelon Personalavdeling Lønninger

Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in Kazakhstan hos Akvelon varierer fra KZT 7.72M til KZT 11.25M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Akvelons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Vanlig Område
Mulig Område
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Akvelon?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos Akvelon in Kazakhstan ligger på en årlig totalkompensasjon på KZT 11,245,014. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Akvelon for Personalavdeling rollen in Kazakhstan er KZT 7,719,035.

