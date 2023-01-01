Selskapsoversikt
Akvelon
Akvelon Lønninger

Akvelons lønnsområde varierer fra $13,875 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $42,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akvelon. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $42K

Full-stack programvareingeniør

Personal
$18.6K
Rekrutterer
$13.9K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Akvelon er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $42,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Akvelon er $18,622.

