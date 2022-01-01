Selskapsoversikt
Akuna Capital
Akuna Capital Lønninger

Akuna Capitals lønnsområde varierer fra $65,325 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $425,071 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akuna Capital. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-stack programvareingeniør

Kvantitativ utvikler

Backend programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $260K
Dataanalytiker
Median $225K

Regnskapsfører
$65.3K
Forretningsdrift
$108K
Finansanalytiker
$127K
IT-teknolog
$221K
Prosjektleder
Median $155K
Rekrutterer
$99.5K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Akuna Capital er Programvareingeniør at the Senior Software Engineer level med en årlig total kompensasjon på $425,071. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Akuna Capital er $179,209.

