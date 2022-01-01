Akuna Capital Lønninger

Akuna Capitals lønnsområde varierer fra $65,325 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $425,071 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akuna Capital . Sist oppdatert: 8/20/2025