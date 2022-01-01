Selskapsoversikt
AKQA
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

AKQA Lønninger

AKQAs lønnsområde varierer fra $12,040 i total kompensasjon årlig for Produktdesignsjef i nedre ende til $130,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AKQA. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $130K
Produktdesigner
Median $65K
Forretningsanalytiker
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tekstforfatter
$63.8K
Markedsføring
$119K
Produktdesignsjef
$12K
Prosjektleder
$112K
Programvareingeniørsjef
$106K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AKQA er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $130,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AKQA er $93,899.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for AKQA

Relaterte selskaper

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser