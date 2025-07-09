Selskapsoversikt
Akkodis
Akkodis Lønninger

Akkodiss lønnsområde varierer fra $3,989 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $233,199 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akkodis. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $109K
Biomedisinsk ingeniør
$52.9K
Dataanalytiker
$60.1K

IT-teknolog
$44.4K
Produktsjef
$52.1K
Programsjef
$94.1K
Rekrutterer
$4K
Salg
$233K
FAQ

The highest paying role reported at Akkodis is Salg at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

