Akkodis Lønninger

Akkodiss lønnsområde varierer fra $3,989 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $233,199 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Akkodis . Sist oppdatert: 8/20/2025