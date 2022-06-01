Aisera Lønninger

Aiseras lønnsområde varierer fra $31,032 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $283,575 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aisera . Sist oppdatert: 8/11/2025