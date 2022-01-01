Selskapskatalog
Airtel India
Airtel India Lønninger

Airtel Indias lønn varierer fra $3,631 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $113,207 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Airtel India. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Produktleder
Median $42K
Programvareutviklingsleder
Median $113K

Datavitenskaper
Median $36.8K
Forretningsanalytiker
Median $21.3K
Forretningsutvikling
$45.5K
Dataanalytiker
$35.2K
Finansanalytiker
$7.5K
Personalavdeling
$16.4K
Informasjonsteknolog (IT)
$4.4K
Markedsføring
$56.1K
Markedsføringsoperasjoner
$3.6K
Produktdesigner
Median $29K
Produktdesignleder
$67.8K
Prosjektleder
$34.2K
Salg
$14.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$12K
Løsningsarkitekt
$49.4K

Totalbelønning
$25.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Airtel India er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $113,207. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Airtel India er $31,578.

