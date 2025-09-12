Selskapskatalog
Airtel Africa
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Airtel Africa Lønninger

Airtel Africas lønn varierer fra $5,814 i total kompensasjon per år for en Forretningsoperasjonsleder på laveste nivå til $241,200 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Airtel Africa. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $21.6K

Backend Programvareutvikler

Regnskapsfører
$23.1K
Forretningsoperasjonsleder
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Informasjonsteknolog (IT)
$23.1K
Produktleder
$53.4K
Prosjektleder
$43.8K
Programvareutviklingsleder
$241K
Løsningsarkitekt
$59.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Airtel Africa er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Airtel Africa er $33,476.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Airtel Africa

Relaterte selskaper

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser