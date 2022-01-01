Airtable Lønninger

Airtables lønnsområde varierer fra $112,700 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $755,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Airtable . Sist oppdatert: 8/24/2025