Airtable Lønninger

Airtables lønnsområde varierer fra $112,700 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $755,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Airtable. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-stack programvareingeniør

Produktdesigner
Median $230K
Produktsjef
Median $255K

UX-forsker
Median $423K
Programvareingeniørsjef
Median $755K
Dataanalytiker
Median $315K
Markedsføringsoperasjoner
Median $172K
Forretningsdrift
$388K
Forretningsanalytiker
$162K
Kundeservice
$113K
Kundesuksess
$114K
Personal
$116K
IT-teknolog
$332K
Markedsføring
$191K
Produktdesignsjef
$609K
Rekrutterer
$166K
Salgsingeniør
$165K
Cybersikkerhetsanalytiker
$362K
Løsningsarkitekt
$288K
Teknisk programsjef
$470K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Airtable er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Airtable er Programvareingeniørsjef med en årlig total kompensasjon på $755,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Airtable er $278,523.

Andre ressurser