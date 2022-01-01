Selskapsoversikt
Airship
Airship Lønninger

Airships lønnsområde varierer fra $71,400 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $187,935 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Airship. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Produktsjef
$188K
Salg
$71.4K
Programvareingeniør
Median $117K

Programvareingeniørsjef
$164K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Airship er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $187,935. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Airship er $140,338.

