Programvareutvikler-kompensasjon in Munich Metro Region hos Airbus utgjør totalt €80K per year for L2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Munich Metro Region utgjør totalt €83.7K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Airbuss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Inngangsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Vis 2 flere nivåer
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Airbus in Munich Metro Region ligger på en årlig totalkompensasjon på €118,617. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Airbus for Programvareutvikler rollen in Munich Metro Region er €83,680.

