Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Airbus varierer fra ₹1.23M per year for L1 til ₹2.54M per year for l3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Airbuss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
