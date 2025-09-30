Selskapskatalog
Airbus Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Airbus varierer fra ₹1.23M per year for L1 til ₹2.54M per year for l3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹2M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Airbuss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Inngangsnivå)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Airbus?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Airbus in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,991,809. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Airbus for Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹1,996,303.

