Airbus Programvareutvikler Lønninger i France

Programvareutvikler-kompensasjon in France hos Airbus utgjør totalt €56.4K per year for l3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in France utgjør totalt €42.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Airbuss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Inngangsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Vis 2 flere nivåer
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Airbus?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Airbus in France sits at a yearly total compensation of €65,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Programvareutvikler role in France is €41,565.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Airbus

