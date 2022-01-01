Selskapsoversikt
Air Liquide
Air Liquide Lønninger

Air Liquides lønnsområde varierer fra $3,681 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $124,773 for UX-forsker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Air Liquide. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $63.8K
Regnskapsfører
$35.3K
Administrativ assistent
$17.8K

Biomedisinsk ingeniør
$84.6K
Forretningsanalytiker
$58.7K
Forretningsutvikling
$45.4K
Kundeservice
$31.6K
Dataanalytiker
$80.4K
Dataanalytiker
$122K
Elektroingeniør
$104K
Finansanalytiker
$3.7K
IT-teknolog
$99.5K
Maskinteknisk ingeniør
$51.6K
Prosjektleder
$58.9K
Løsningsarkitekt
$19.1K
Total kompensasjon
$16.6K
UX-forsker
$125K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Air Liquide er UX-forsker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $124,773. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Air Liquide er $58,667.

Andre ressurser