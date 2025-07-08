Selskapskatalog
Aidence
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Aidence Lønninger

Aidences lønn varierer fra $96,567 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $152,735 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Aidence. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforsker
$96.6K
Programvareutvikler
Median $113K
Programvareutviklingsleder
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

El puesto con mayor remuneración reportado en Aidence es Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level con una compensación total anual de $152,735. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aidence es $113,196.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Aidence

Relaterte selskaper

  • PayPal
  • DoorDash
  • Roblox
  • Lyft
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser