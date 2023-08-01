Selskapskatalog
AI21 Labs
AI21 Labs Lønninger

AI21 Labss lønn varierer fra $98,225 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $163,785 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos AI21 Labs. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $145K
Kundeservice
$98.2K
Produktleder
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos AI21 Labs er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $163,785. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AI21 Labs er $144,883.

