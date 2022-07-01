Selskapskatalog
Agorapulse
Agorapulse Lønninger

Agorapulses lønn varierer fra $63,795 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $96,366 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Agorapulse. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Produktleder
$83.7K
Programvareutvikler
$63.8K
Programvareutviklingsleder
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Agorapulse er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $96,366. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Agorapulse er $83,709.

