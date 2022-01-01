Selskapskatalog
Agora
Agora Lønninger

Agoras lønn varierer fra $59,013 i total kompensasjon per år for en Løsningsarkitekt på laveste nivå til $160,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Agora. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $160K
Kundesuksess
$73.6K
Personalavdeling
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Løsningsarkitekt
$59K
Ofte stilte spørsmål

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Agora je Programvareutvikler s roční celkovou odměnou $160,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Agora je $111,440.

Andre ressurser