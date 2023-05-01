Selskapskatalog
Agero
Agero Lønninger

Ageros lønn varierer fra $165,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $217,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Agero. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
Median $165K

Dataingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $217K
Produktleder
$174K

Programleder
$170K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Agero er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $217,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Agero er $172,166.

