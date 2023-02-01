Selskapskatalog
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Lønninger

Agency for Science, Technology and Researchs lønn varierer fra $48,215 i total kompensasjon per år for en Kjemisk ingeniør på laveste nivå til $91,734 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Agency for Science, Technology and Research. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $78.8K

Forskningsvitenskapsmann

Dataforsker
Median $91.7K
Biomedisinsk ingeniør
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kjemisk ingeniør
$48.2K

Forskningsingingeniør

Dataanalytiker
$49.5K
Maskinvareingeniør
$66.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Agency for Science, Technology and Research er Dataforsker med en årlig totalkompensasjon på $91,734. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Agency for Science, Technology and Research er $70,028.

Andre ressurser