Age of Learning
Age of Learning Lønninger

Age of Learnings lønn varierer fra $81,600 i total kompensasjon per år for en UX-forsker på laveste nivå til $414,915 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Age of Learning. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $135K

Fullstack Programvareutvikler

Datavitenskaper
$134K
Produktdesigner
$116K

Produktleder
$415K
Programvareutviklingsleder
$166K
UX-forsker
$81.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Age of Learning er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $414,915. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Age of Learning er $134,333.

