Afterpay Lønninger

Afterpays lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $278,600 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Afterpay. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $99.9K
Regnskapsfører
$70.4K
Forretningsanalytiker
$149K

Dataanalytiker
$119K
Dataforsker
$83.5K
Personalavdeling
$279K
Markedsføring
$177K
Produktleder
Median $108K
Salg
$159K
Programvareutviklingsleder
$166K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Afterpay er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Afterpay

