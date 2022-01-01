Afterpay Lønninger

Afterpays lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $278,600 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Afterpay . Sist oppdatert: 9/11/2025