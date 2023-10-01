Selskapsoversikt
AFRY
AFRY Lønninger

AFRYs lønnsområde varierer fra $52,470 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $97,111 for Ledelseskonsulent i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AFRY. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $52.5K
Forretningsanalytiker
$85.4K
Dataanalytiker
$55.9K

Maskinvareingeniør
$53.2K
Ledelseskonsulent
$97.1K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AFRY er Ledelseskonsulent at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $97,111. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AFRY er $55,853.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for AFRY

