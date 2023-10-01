AFRY Lønninger

AFRYs lønnsområde varierer fra $52,470 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $97,111 for Ledelseskonsulent i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AFRY . Sist oppdatert: 8/22/2025