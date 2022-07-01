Afresh Lønninger

Selskapsoversikt
Afreshs lønnsområde varierer fra $161,700 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $210,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Afresh. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $210K

Full-stack programvareingeniør

Personal
$209K
Markedsføring
$162K

Produktdesigner
$164K
Salgsingeniør
$169K
Løsningsarkitekt
$186K
The highest paying role reported at Afresh is Programvareingeniør with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

Andre ressurser