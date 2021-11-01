Selskapskatalog
Aflac
Aflac Lønninger

Aflacs lønn varierer fra $54,725 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $302,504 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Aflac. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Administrativ assistent
$60.3K
Dataforsker
$303K
Personalavdeling
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Informasjonsteknolog (IT)
$101K
Programvareutvikler
$103K
Programvareutviklingsleder
$156K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Aflac er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $302,504. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aflac er $101,505.

