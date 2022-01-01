Selskapskatalog
Afiniti
Afiniti Lønninger

Afinitis lønn varierer fra $6,992 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $189,050 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Afiniti. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Dataforsker
Median $139K
Programvareutvikler
Median $7K
Dataanalytiker
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
$79.6K
Finansanalytiker
$21.4K
Markedsføring
$19.9K
Produktdesigner
$189K
Produktleder
$17.3K
Programvareutviklingsleder
$166K
Løsningsarkitekt
$129K
Ofte stilte spørsmål

