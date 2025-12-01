Affirm Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Affirm varierer fra $226K per year for L4 til $533K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $277K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Affirms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L4 Software Engineer 1 ( Inngangsnivå ) $226K $136K $86.1K $4.1K L5 Software Engineer 2 $246K $180K $64K $2.3K L6 Senior Software Engineer $349K $207K $142K $0 L7 Staff Software Engineer $448K $236K $212K $0 Vis 2 flere nivåer

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 50 % ÅR 1 50 % ÅR 2 Aksjetype RSU Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan: 50 % opptjenes i 1st - ÅR ( 12.50 % kvartalsvis )

25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Hva er opptjeningsplanen hos Affirm ?

