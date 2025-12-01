Produktleder-kompensasjon in United States hos Affirm varierer fra $216K per year for L4 til $473K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $504K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Affirms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L4
$216K
$161K
$53.8K
$2K
L5
$236K
$157K
$66K
$13.3K
L6
$338K
$215K
$122K
$0
L7
$473K
$255K
$182K
$35.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:
50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)
50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
