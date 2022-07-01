AEye Lønninger

AEyes lønnsområde varierer fra $159,120 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $312,555 for Maskinvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AEye . Sist oppdatert: 8/15/2025